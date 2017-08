Kind gewond bij ongeluk op N285 in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Bij een ongeluk met twee auto's op de N285 in Zevenbergen is dinsdagmiddag een kind gewond geraakt. Ook twee volwassenen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

De twee auto's botsen aan het begin van de middag op elkaar op de provinciale weg tussen Zevenbergen en het industriegebied Moerdijk. Hoe ernstig de verwondingen bij de slachtoffers zijn, is niet bekend.



De schade aan de twee auto's is groot: zo is bij één auto de zijkant volledig ingedeukt. Bij de andere auto zit de voorkant flink in elkaar.



N285 afgesloten

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De N285 is in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de weg naar Zevenbergen-West. De verwachting is dat de weg om vijf uur weer open gaat.