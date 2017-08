'Dat kan eenvoudiger' schrijft het waterschap en Omroep Brabant pakt de handschoen op

EINDHOVEN - Honderden persberichten stromen er dagelijks in de mailbak van onze omroep. De wereld vraagt om media-aandacht. De meeste berichten zijn blauwdrukken van de vorige. Sommige afzenders proberen ons met prikkelende teksten en fraaie afbeeldingen te verleiden.

Het ombouwen van de meeste persberichten tot een leesbaar artikel voor onze website is soms een uitdaging die niet zo bedoeld was. Bij Waterschap Aa en Maas doen ze dat anders. Daar schrijven ze zelf onder aan het bericht dat de laatste zin eenvoudiger kan. De afzender zal er van balen dat die aantekening is blijven staan, wij leggen de lat hoog en pakken de hele laatste alinea.



De oorspronkelijke is deze:

De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten onder andere in afgevallen bladeren maar kunnen in het geval van de Zuid-Willemsvaart ook worden aangevoerd vanuit bovenstroomse richting. Wanneer de zonintensiteit afneemt en het water weer afkoelt door bijvoorbeeld regen of het seizoen, vermindert de hoeveelheid blauwalg.



Dit is onze poging:

Blauwalgen groeien omdat er te veel fosfaat en stikstof in het water zit. Dat komt uit onder meer afgevallen bladeren. (Dat van die bovenstroomse richting laten we weg, want dat snappen we zelf niet, laat staan dat we jou er mee vermoeien.) Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt door bijvoorbeeld regen, wordt de hoeveelheid blauwalg minder.



We horen graag van de mensen van het Waterschap wat ze van onze poging vinden.



Maar laten we niet vergeten waar het werkelijk om gaat, want blauwalgen zijn vervelend. Ze kunnen huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en maag- en darmklachten veroorzaken. In de Zuid-Willemsvaart komen blauwalgen voor tussen Poeldonk en de Hoge Diezebrug. Daar moeten mens en dier dus uit het water blijven.