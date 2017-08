Dief steelt beeldje met as van Zoë's opa van haar graf: 'Breng het alsjeblieft terug'

DEN BOSCH - “Breng hem alsjeblieft terug, hij stond daar niet voor niks.” Bertine Janssen uit Den Bosch is verdrietig en boos. Een glazen bol met de as van haar vader is van het graf van haar dochtertje Zoë gestolen. Ze plaatste een oproep op Facebook in de hoop het glaswerk terug te krijgen.

Zoë overleed op 7-jarige leeftijd bij een ongeluk op manege De Zwaluw Hoeve in Vught in 2009. Opa Harrie bezocht haar graf dagelijks toen hij nog leefde. “Iedere dag, stipt om 12 uur”, vertelt Bertine. “Tot hij het niet meer kon.”

'Wilde zij bij elkaar houden'

Haar vader kreeg kanker en overleed, drie jaar na Zoë. “Ik wilde ze toch bij elkaar houden en daarom heb ik iets laten maken, zodat ze altijd samen zouden zijn”, laat Bertine weten. Het as van haar vader kwam dus bij het graf te staan in een glazen bol met paarse en roze linten erin.

Bertine hoopt dat een kindje de bol heeft meegenomen en dat deze snel terugkomt. “Er liggen met name kinderen begraven en misschien vond een broertje of zusje het zo mooi dat hij of zij het heeft gepakt”, zegt ze. “Daar wil ik graag in geloven, want anders word ik zo boos. En ik ben al boos genoeg. Waarom zou iemand dit meenemen? Je moet gewoon van andermans spullen afblijven.”

Gewoon terugplaatsen

Voor Janssen zou de zaak dan ook zijn opgelost als de glazen bol gewoon wordt teruggeplaatst. “Dan is het voor mij al goed. Waarschijnlijk heeft de dader amper door wat voor bol het is en wat erin zit.”