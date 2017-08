Verwaarloosde katten opgesloten in konijnenhok, baasjes op vakantie: 'Vol vliegen en uitwerpselen'

EINDHOVEN - Voor de politie in Eindhoven was het behoorlijk schrikken. Achterin de tuin van een woning in stadsdeel Woensel troffen agenten een verwaarloosde poes met haar drie kittens aan. De beestjes zaten zonder water opgesloten in een konijnenhok. Dat laat de politie dinsdag op Facebook weten.

Buurtbewoners in Eindhoven hoorden veel kattengepiep. Daarop hebben ze de politie ingeschakeld. "Toen we op onderzoek uitgingen om te kijken waar het gepiep vandaan kwam, troffen we na een kleine klimpartij in een tuin een vervuild konijnenhok aan", beschrijft de politie Eindhoven op Facebook.



"Het hok stonk en zat vol vliegen en uitwerpselen". De katteneigenaren zijn volgens de politie al een tijdje op vakantie. Zij hebben de poezen zo achtergelaten.



Uitgedroogde poezen

Het viel de agenten direct op dat de katjes geen water hadden. Bij het neerzetten van een bakje, begonnen de beestjes gulzig te drinken. De agenten vonden de situatie zo ernstig dat de poezen in beslag zijn genomen.



De rechter gaat nu bepalen of de katten nog teruggaan naar de eigenaar of dat ze toch een ander thuis krijgen. De politie benadrukt op Facebook dat onvoldoende zorg bieden voor je huisdier strafbaar is. Of de zaak voor de katteneigenaren nog een staartje krijgt, is nog niet duidelijk.

Ook op vakantie

De Eindhovense politie vond eerder deze week ook al een verwaarloosde hond waarvan de eigenaren al twee tot drie weken op vakantie bleken te zijn.