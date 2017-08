Balkons Beneluxflat Roosendaal worden gestut na vallende zijpaneel

ROOSENDAAL - Er komt een steigercontructie bij de Beneluxflat in Roosendaal om de balkons te stutten. Bij de balkons aan de zijkant van de flat komt een zogeheten valbescherming. Deze constructies van hekken, hout en strobalen moeten eventueel materiaal dat naar beneden valt opvangen. De werkzaamheden hiervoor starten woensdag.

De steigers komen aan de voorkant en achterkant van de flat. De strobalen komen op het dak van het winkelcentrum De Roselaar te liggen om de dakbedekking te beschermen.



Ook komen er strobalen en hekken aan de voorkant van het flatgebouw. In de entree van de flat komt een houten tunnelconstructie. Dit is een voorzorgsmaatregel omdat de toegangspui van het gebouw van glas is.



Weinig schade

Afgelopen zondag kwam er een zijpaneel van een balkon van de Beneluxflat naar beneden. De schade viel toen mee. Ook raakte er niemand gewond.



Sindsdien mogen bewoners van 88 appartementen hun balkons niet op. Zij kunnen pas weer het balkon op al het onderzoek naar de oorzaak van het vallende zijpaneel is afgerond, melden AlleeWonen en de gemeente Roosendaal dinsdag.



Uit een eerste onderzoek bleek dat er sprake is van betonrot. "Maar we willen nu ook graag weten waar die door ontstaan is en of dit op meer plekken zit", legt een medewerker van AlleeWonen uit.



Tankstation open

Tankstation Berkman bij de Beneluxflat werd zondag nadat het paneel was gevallen meteen gesloten. Volgens burgemeester Jacques Niederer zijn er nu voldoende veiligheidsmaatregelen genomen en kan de benzinepomp weer open.