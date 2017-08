Geen treinen vanaf Den Bosch door aanrijding

DEN BOSCH - Tussen Den Bosch en Boxtel rijden dinsdagmiddag geen treinen door een aanrijding met een persoon bij Vught. Dat meldt de NS.

Tussen Den Bosch, Vught en Boxtel rijden stopbussen. Tussen Den Bosch en Eindhoven zijn snelbussen geregeld als alternatief vervoer.



Naar verwachting rijden de treinen weer rond zeven uur vanavond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg lag dinsdagmiddag ook even stil. Die storing is inmiddels verholpen.De spoorbomen bij de spoorwegovergang aan de Loonsebaan in Vught blijven voorlopig dicht. ProRail heeft verkeersregelaars ingezet om het verkeer om te leiden.