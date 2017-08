Toeristisch Treintje in Tilburg geen succesnummer, wagons bijna leeg

TILBURG - Het was misschien iets te ambitieus van de VVV Tilburg: een toeristentreintje met een stadsgids en een heleboel toeristen aan boord. Maar, met het oog op het EK Hockey in de stad dacht de organisatie het treintje wel vol te krijgen. Helaas, toeristen en Tilburgers liepen niet warm voor de tour door de stad. Om elf uur zaten er maar elf mensen in het treintje.

''Nu de vakantie in volle gang is, de campings in de omgeving zijn volgeboekt en er ook genoeg toeristen zijn die een dagje Tilburg aandoen, komt de Oisterwijkse Parel Express dinsdag naar Tilburg’’, zo werd de tour aangekondigd. Het groene treintje reed dinsdag voor één dag door de stad.



Vertraging

De vraag is: wat zou je moeten laten zien in Tilburg? En dat vroeg een Tilburgse zich ook af. ''Achteraf ben ik blij dat ik mee ben gegaan'', vertelt ze. ''Ik heb dingen gehoord die ik niet wist. Zoals dat de klok bij het station De Wasknijper wordt genoemd.



De VVV-tour begon, met een vertraging van een half uur, bij de hockeyvelden en ging via een vluchtige blik op de Universiteit van Tilburg, richting het centrum. Zo kregen de acht Tilburgers en drie Italianen Westpoint, het station, het standbeeld van Koning Willem II, het stadhuis en de Spoorzone te zien.



In slaap vallen

Ondanks de bijna lege trein noemt Kirsten Schram van de VVV Tilburg het een succes: ''Elf mensen hebben een hele toffe tour gehad en die hebben de stad van een hele mooie kant kunnen bekijken.'' Een oma was blij dat ze aan haar twee kleinkinderen kon laten zien hoe mooi Tilburg is en waar ze zelf is opgegroeid.



Maar een vader met zijn zoontje was minder enthousiast. De stadsgids was niet om over naar huis te schrijven. ''Als je zegt dat de treinen het belangrijkste waren voor Tilburg dan ken je de geschiedenis niet. Tilburg is een textielstad!'' Deze passagier ging dan ook vooral voor zijn zoontje mee: ''Hij houdt van treinen''. Al bleef die niet wakker tijdens het tochtje van een uur.