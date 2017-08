Ook in Brabant Indië-herdenkingen, maar kennis over de oorlog is mager

HOOGE MIERDE - Op veel plekken in Brabant is, net al in de rest van Nederland dinsdag een Indië-herdenking. Maar, wat herdenken we eigenlijk? Volgens John Meulemans van museum De Bewogen Jaren in Hooge Mierde laat de kennis van mensen veel te wensen over. “Er is te weinig educatie over die tijd,” aldus Meulemans.

Toen hij klein was is John al begonnen met verzamelen van spullen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat is uitgegroeid tot een heus museum dat binnenkort waarschijnlijk ook opgenomen wordt in het museumregister.



Nederlands-Indië

Er is veel aandacht voor Nederlands-Indië in het museum. En dat is belangrijk vindt John, want dat is niet overal het geval. “Het blijft vaak onderbelicht. Het enige dat de jeugd meekrijgt over Indonesië is dat het ooit een kolonie is geweest. Maar al het persoonlijke leed wat er zich heeft afgespeeld, is onbekend."



En dit is niet alleen bij de jeugd het geval. Een groep dames uit Bladel bezoekt het museum. “Ik weet helemaal niks van die tijd,” vertelt een mevrouw. Dat Nederland op 15 augustus capitulatie van Japan herdenkt, omdat die datum het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog betekende, hadden ze allemaal niet gehoord. Gelukkig was John er om de dames te informeren.