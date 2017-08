Verkeerslichten op de N260 in Tilburg 'staan verkeerd afgesteld'

TILBURG - De stoplichten op de Letschertweg in Tilburg staan verkeerd afgesteld. Volgeladen vrachtwagens hebben vaak niet genoeg tijd om op te trekken en over te steken. “Als je zwaar geladen bent, dan heb je vaak dat er rechts iemand toetert. Ze denken dan dat we door rood heen zijn gereden, aldus vrachtwagenchauffeur Marco Boogaers van Claassen Logitics.

Boogaers rijdt voor Claassen Logistics , een groot transport bedrijf op de het industrieterrein. “Iedereen in het bedrijf weet dat je zeker niet door oranje moet rijden, want dan gaat het mis”, vertelt Ron van de Wiel van het bedrijf. Ook bij de Zandbergen Transport herkennen ze het probleem. Een woordvoerder laat weten dat hun chauffeurs ook klagen over de stoplichten. “Ze staan nogal scherp afgesteld en ze moeten hun rijstijl aanpassen aan de stoplichten.”



Het probleem ontstaat als het drukker is. Als een vrachtwagen langzaam optrekt omdat hij zwaar beladen is, heeft de vrachtwagen die er achter staat niet genoeg tijd om aan de overkant te komen. "Ik weet nu dat als ik als tweede of derde sta, gewoon nog een keer moet wachten, maar er rijden hier ook veel chauffeurs die dat niet weten," aldus Boogaers.



Maandag gebeurde er een ongeluk op de Letschertweg bij de afslag naar Dongen. Een vrachtwagen botste daar tegen twee personenauto’s. De bestuurder van één van de personenwagens raakte lichtgewond. Het is niet het eerste ongeluk dat daar gebeurd.” Boogaers is er van overtuigd dat de vele ongelukken te maken heeft met de afstelling van de stoplichten.



De gemeente Tilburg laat weten dat de afstelling van de stoplichten voldoet aan de landelijke richtlijn. In het verleden hebben ze al wel eens wat aangepast en ze gaan nu weer opnieuw kijken of zij iets kunnen verbeteren aan de situatie.