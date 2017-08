Binnen een jaar 9 huizen verkocht aan de Roald Dahllaan: 'Je moet echt vlug zijn'

EINDHOVEN - Aan de Roald Dahllaan in de wijk Blixembosch in Eindhoven staan in 51 huizen. In nog geen jaar tijd zijn in 9 van die huizen nieuwe mensen komen wonen. Sommige woningen waren binnen één dag verkocht. De woningmarkt is nog altijd overspannen. Een slechte zaak, vinden Brabantse makelaars.

De gelukkige eigenaresse van Roald Dahllaan nummer 22 wilde eigenlijk graag op nummer 12 wonen. "Maar die was al verkocht. De makelaar liet weten dat nummer 22 maandag vrijkwam."



De kopers gingen meteen maandag kijken. Donderdag was het huis van hen. "Dus je moet vlug zijn tegenwoordig", zegt de vrouw. "Ik begreep van de makelaar dat er ook bij ons huis drie andere geïnteresseerden waren."



Verkooptijd

Niet alleen in Eindhoven gaat het zo. In alle grote Brabantse steden is de verkooptijd van huizen korter dan afgelopen jaar. In Den Bosch ging de verkooptijd bijvoorbeeld van 85 dagen in 2016 naar 60 dagen in 2017. Tegelijkertijd stegen de huizenprijzen.



Vanafprijs

"Een ongezonde ontwikkeling", vindt makelaar Jan-Joost van Dijk uit Breda. Hij maakt de raarste dingen mee. "Kijkdagen waar 35 man zijn. Mensen die boos zijn omdat ze het niet zijn geworden."



Ook ziet Van Dijk dat makelaars steeds vaker werken met een 'vanafprijs'. "Je moet mininaal dat bedrag betalen of meer. Maar een vraagprijs wordt vanzelf een vanafprijs als er genoeg animo is."



Tip

De beste tip voor kopers is om een aankoopmakelaar in te schakelen. Want als jij een huis te koop zet staat het pas een week later op huizenwebsite Funda. Makelaars hebben een groot netwerk en weten dus al wat er binnenkort te koop komt, nog voordat het op internet staat.