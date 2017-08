Wie heeft Kwakkie gezien? Eend al dagen vermist in Breda

BREDA - Vaak zien we posters met vermiste katten, honden of parkieten. Soms komt een slang voorbij. Maar in de wijk Haagse Beemden in Breda hangt deze week een hele bijzondere vermist-poster. Patpoi Rum is namelijk haar eend kwijt. Sinds 7 augustus is Kwakkie spoorloos verdwenen.

"Ze kan nog maar net vliegen", vertelt de 18-jarige Patpoi. Kwakkie sloeg al twee keer eerder haar vleugels uit. Bij de eerste poging kwam ze in de tuin van de buren terecht. Bij de tweede poging landde ze in de voortuin. "De derde keer is ze dus echt weggevlogen."



Op de poster staat een uitgebreide beschrijving van het dier. Naast flink wat foto’s en haar uiterlijke kenmerken noemt Patpoi ook een aantal opvallende punten. Zo heeft Kwakkie de baard in haar keel en houdt ze van water, watermeloenen en alles wat glimt.



Vreemde eend

"Ik kan mij voorstellen dat het voor mensen moeilijk is om haar te herkennen", zegt de eigenaresse. Kwakkie ziet er immers precies hetzelfde uit als alle andere vrouwtjeseenden van haar soort.



Toch is Kwakkie volgens Patpoi een échte vreemde eend in de bijt. "Ze is niet bang voor mensen en ze reageert op haar naam. Ik kan haar er zo tussenuit pikken."



Polder

Ondanks dat Kwakkie al zo lang vermist is hoopt Patpoi nog steeds op een goede afloop. "Misschien zit ze ergens in de polder en ziet iemand dat ze zich anders gedraagt dan andere eenden."



Heb jij Kwakkie gezien? Neem dan contact op met Omroep Brabant.