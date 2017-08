Indië-herdenking in Geldrop druk bezocht, 'We beginnen uit te sterven, wij veteranen'

GELDROP - In Geldrop zijn dinsdagavond de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herdenking was vanwege het slechte weer verplaatst naar de Maria- en Brigidakerk. En die was afgeladen.

Eén van de bezoekers van de herdenking is Joop van 't Hul uit Geldrop. Hij streed met het 5e bataljon van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) mee in de oorlog in Nederlands-Indië. De veteraan vertelt: "Ik was toen pas zeventien. We moesten vaak in actie komen om burgers te beschermen."



Twee atoombommen

Nederlands-Indië werd in maart 1942 bezet door de Japanners. Er volgde een zware oorlogstijd. Op 15 augustus 1945 capituleert Japan, nadat Amerika twee atoombommen had gegooid. Daarmee kwam een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en ook officieel aan de Tweede Wereldoorlog.



Met de herdenking wordt stilgestaan bij de duizenden burgers en militairen die tijdens deze oorlog gesneuveld zijn. En dat is belangrijk voor Van 't Hul. "Hen herdenken is heel fijn. Ook voor de nabestaanden. We beginnen uit te sterven, wij veteranen. Van al mijn vrienden van toen is er nog maar een over."

Je voelt nog steeds het leed

Het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt neemt inderdaad snel af. Daardoor worden de herdenkingen extra belangrijk voor familie en nabestaanden. De opa van Stephanie Jansen heeft de oorlog in Nederlands-Indie meegemaakt. Ze is trots op haar opa en vertelt zijn verhaal graag.



"Zo hoop ik dat mijn generatie en generaties na mij nooit zullen vergeten wat zich in het land van onze voorouders heeft afgespeeld. Je voelt als je daar bent nog steeds het leed." Annabel Huisman sluit zich daar bij aan. "Ik wil het verhaal van mijn oma door blijven doorgeven. Dat is belangrijk."



Minuut stilte

Tijdens de herdenking in Geldrop hield onder andere burgemeester Link een toespraak. Ook werden er kransen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers. Tussendoor werd er muziek gespeeld op de angklung. Dat is een traditioneel Indonesisch instrument waarmee in de oorlog voor de troepen uit werd gelopen.



Staatssecretaris Van Rijn heeft beloofd de komende jaren 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor herdenkingsactiviteiten en voor een ontmoetings- en herinneringsplek. En daar is oorlogsveteraan Joop van 't Hul dolgelukkig mee. "Geweldig! Dat er na zoveel jaren nu zoveel geld voor wordt vrijgemaakt, dat is echt fantastisch."