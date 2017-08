Burenruzie om hostel in Breda: 'Ze plassen, kotsen en schreeuwen'

BREDA - Het rommelt al een tijdje rondom een hostel in Breda. De gasten van Hostel Night Flight aan de Nijverheidssingel zouden voor veel overlast zorgen. Het hostel zou zich daarmee niet houden aan de eisen die in de vergunning staan. De SP heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de situatie.

Een rondvraag in de wijk levert gemengde reacties op. Van: 'Ik hoor ze regelmatig veel lawaai maken', tot: 'Zit hier een hostel dan?'. Wie er in ieder geval veel last van heeft is Patricia van den Boogaart. Zij woont naast het hostel en is er absoluut niet blij mee. "Bierdrinkende jongeren op straat, blikjes worden op straat gegooid, ze plassen en kotsen tegen de ramen aan en ze schreeuwen hard."



SP stelt raadsvragen

Vorig jaar al waren er klachten van buurtbewoners, daarom werd er door de politiek nog eens kritisch naar gekeken. En wat bleek: het hostel had geen exploitatievergunning. Die werd daarom per direct opgesteld, inclusief een aantal eisen van de buurt.



Maar aan die eisen zou niet voldaan worden. SP-fractievoorzitter Bas Maes is daar boos over. "Als die regels er zijn, waarom worden die niet nageleefd? En wat doet de gemeente er aan?", vraagt Maes zich af. Hij stelde daarom raardsvragen over dit onderwerp.

Weinig klagers

De exploitante van het hostel is zich echter van geen kwaad bewust. "Het gaat maar om één of twee bewoners die heel de tijd klagen. Die zijn echt gek", zegt exploitante Tina Otera. "En hoe weten ze dat het onze gasten zijn? En niet gewoon mensen die dronken uit de stad komen?"



Haar Spaanse temperament laait op als ze erover praat. "Het is nu eenmaal een hostel waar mensen naartoe komen om lol te hebben. Moet ik dan zeggen dat ze niet mogen praten en lachen? En ik kan niet bij iedereen de tas controleren of ze drank mee naar binnen smokkelen natuurlijk. Bovendien ga ik er niet over wat mijn gasten buiten het hostel doen", zegt ze.

'Er moet opgetreden worden'

Maar volgens buurvrouw Van Den Boogaart gaat Otera daar juist wél over. "In de vergunning staan een aantal voorwaarden, en daar voldoen ze niet aan. Er mogen geen groepen voor de deur van het hostel staan, die staan er wel. Ze mogen geen alcohol drinken, dat doen ze wel. Ga zo maar door."



Ook SP'er Maes stoort zich daar aan. "Ze willen wel de vruchten plukken van die vergunning zodat ze hier hun zaak kunnen runnen, maar vervolgens willen ze zich niet aan de regeltjes houden. Daar moet tegen opgetreden worden."