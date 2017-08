Bestelbus vol met drugsafval uitgebrand in Oss

OSS - In een parkje aan de Industrielaan in Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag rond halftwee een bestelbus met drugsafval volledig uitgebrand. Het gaat om een meerdere vaten chemische drugsafval. Het is nog niet bekend of er schadelijke stoffen in de lucht of grond terecht zijn gekomen.

Buurtbewoners ontdekten de brand rond halftwee uur en belden de brandweer. Die was snel ter plaatse en wist de brand te blussen. Of de brand gevolgen heeft voor de nabijgelegen woonwijk is nog niet bekend.

De politie heeft bevestigd dat het om drugsafval gaat en doet onderzoek naar de herkomst van de bestelbus. Wie verantwoordelijk is voor de dumping en vermoedelijke brandstichting is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.