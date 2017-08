Weer autobrand in Geldrop: dit keer een Amerikaanse oldtimer

GELDROP - Op de Munt in Geldrop is in de nacht van maandag op dinsdag weer een autobrand geweest, ditmaal moest een Amerikaanse oldtimer het ontgelden. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat.

Geldrop wordt al maandenlang geteisterd door autobranden. Op de Munt zijn een week eerder al twee campers uitgebrand.



In de Geldropse Goorstraat zijn dit jaar nog vaker auto's in brand gestoken. Één familie werd was er vijf keer de dupe van autobranden.



