Bouwbedrijf Heijmans schrijft na jaren weer zwarte cijfers

ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen heeft in de eerste helft van dit jaar een winst behaald, tegen een verlies een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde van herstel bij zijn divisie infra en verbeterde prestaties bij de tak woningbouw. Het is volgens de bouwer voor het eerst sinds 2011 dat weer zwarte cijfers worden geschreven.

De nettowinst bedroeg 20 miljoen euro, tegen een min van 12 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggende bedrijfsresultaat in Nederland verbeterde naar een plus van 9 miljoen euro, terwijl een jaar geleden hier een verlies werd geleden van 9 miljoen euro.



Afschrijvingen

Vorig jaar moest Heijmans nog grote afschrijvingen doen op een aantal probleemprojecten, waardoor het bedrijf diep in de rode cijfers belandde. De omzet daalde naar 646 miljoen euro, van 705 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Inmiddels richt Heijmans zich volledig op de Nederlandse markt na de verkoop van zijn buitenlandse activiteiten.

Topman Ton Hillen gaf in een toelichting aan dat goede vooruitgang wordt geboekt op weg naar duurzaam herstel van de onderneming. Hij denkt dat in de tweede helft van dit jaar alle bedrijfsonderdelen zullen bijdragen aan de resultaten van Heijmans.

De orderportefeuille stond eind juni op 2,1 miljard euro, tegen 1,9 miljard euro aan het einde van vorig jaar.

Heijmans verkocht in de eerste zes maanden 1106 woningen, tegen 1069 een jaar daarvoor. De verkoopprijzen van de woningen gingen omhoog.

Bij infra gaan de zaken weer beter na de probleemprojecten eerder. De bouwer zet nu in op opdrachten met goede marges en beheersbare risico's.

Verlies

Overigens neemt Heijmans nog wel een verlies van 11 miljoen euro op het project A9 Gaasperdammerweg. Verder ziet Heijmans dat utiliteit voorzichtig begint aan te trekken, maar die markt blijft nog wel uitdagend.

Dankzij desinvesteringen en een verbeterd beheer van het werkkapitaal zag Heijmans de nettoschuld dalen naar 45 miljoen euro aan het einde van juni. Dat was een jaar eerder nog 77 miljoen euro.