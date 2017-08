'Automobilist rijdt door rood' en knalt tegen bestelbusje aan

BREDA - Een busje en een personenauto zijn woensdagmorgen tegen elkaar geknald op kruising van de Ettensebaan en de Tuinzigtlaan in Breda. De klap was behoorlijk hard, de brokstukken lagen verspreid over het wegdek.

Een getuige zou hebben gezien dat de personenauto door rood reed en daarna vol tegen de zijkant van het bestelbusje knalde. Het busje kwam hierdoor op de zijkant terecht en ruim tien meter verderop tot stilstand.

De bestuurder van de bestelbus kon ter plekke worden nagekeken door de verpleegkundige van de ambulance. Hoe het met de bestuurder van de personenauto is, is onbekend.

De politie zette het kruispunt korte tijd af. Andere automobilisten moesten omrijden. Bergers namen beide voertuigen mee.