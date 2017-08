15.000 euro voor de gouden tip in moordzaak Robert Sengers

BREDA - Het coldcaseteam en het openbaar ministerie heropenen het onderzoek naar de moord op Eindhovenaar Robert Sengers. Er is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De moord in 2004 was vermoedelijk een afrekening in de onderwereld.

Op woensdag 8 september 2004 kreeg de politie om 20.50 uur een melding dat er zou zijn geschoten op het parkeerterrein van café-restaurant Het Landgoed in Esbeek. Toen de agenten arriveerden, vonden zij het levenloze lichaam van de 40-jarige Sengers.



Draaiende motor

Het slachtoffer bleek eerder op de dag een afspraak gemaakt te hebben. Kort nadat hij op de afgesproken plaats was aangekomen, werd hij neergeschoten. Sengers zat nog in zijn auto met draaiende motor.



Hij bleek meerdere keren te zijn beschoten door een onbekend persoon. De schutter verdween op een scooter via de Groenstraat in de richting van Esbeek - Diessen. De scooter werd op 10 september gevonden in de bosjes aan de Groenstraat in Esbeek. Er zat een valse kentekenplaat op.



DNA

Er is toen uitgebreid onderzoek gedaan naar de moord. Getuigen zijn gehoord en de politie vond ook een DNA-spoor, maar dat leidde niet naar een dader. Daarom volgt nu een uiterste poging helderheid in de zaak te krijgen. Zes rechercheurs werken aan de zaak.



Waarom deze zaak wordt heropend willen politie en OM niet zeggen. Wat vast staat is dat er in het dossier voldoende aanknopingspunten zitten om alles nog een keer goed tegen het licht te houden.



Drugsbaronnen over de grens

Sengers kwam uit Eindhoven en verbleef toen in het Belgische Neerpelt. Het dorp leek in die tijd een toevluchtsoord voor criminelen. De bekende Amsterdamse onderwereldfiguren Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden daar in kapitale villa's aan de Grote Heide. Ze zijn in die periode allemaal vermoord.