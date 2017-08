PSV heeft zinnen op komst Eloy Room gezet

EINDHOVEN - PSV wil Eloy Room aan de selectie toevoegen. De doelman moet in Eindhoven de tweede man achter Jeroen Zoet worden. Room staat open voor een vertrek bij zijn huidige club, Vitesse.

De 28-jarige Room zit in Arnhem op de bank. Hij verloor de concurrentiestrijd van Remko Pasveer. Saillant detail: Pasveer vertrok deze zomer bij PSV, nadat hij daar als tweede goalie had gefungeerd.



Volgens Omroep Gelderland heeft Room nog een contract voor twaalf maanden in Arnhem, waardoor PSV een transfersom voor de doelman moet betalen.



Room speelt al jarenlang voor Vitesse. In 2009 debuteerde hij voor de club, twee jaar later veroverde hij een vaste plek tussen de palen.



Koopmans

PSV is op zoek naar een tweede doelman, nu Luuk Koopmans met een blessure kampt. De jonge goalie was de beoogde tweede man achter Jeroen Zoet.