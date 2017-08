Man steelt scooter van pizzabezorger, 'Waarom doe je dit? Je hebt helemaal niks aan zo'n ding'

BREDA - Een scooterdief heeft dinsdag het werk ongemogelijk gemaakt voor een pizzabezorger. De dief nam namelijk zijn bezorgscooter mee. De scooter stond geparkeerd voor de New York Pizza aan de Heksenwaag in Breda en werd op de vroege avond ordinair gejat.

Een van de bezorgers zette de beelden op Dumpert. Deze werden al snel meer dan honderdduizend keer bekeken. Op de beelden valt te zien hoe een man, enigszins kalend, aan komt lopen, om zich heen kijkt en vervolgens een van de geparkeerde scooters meeneemt.



Voor de eigenaar is het in ieder geval een flinke domper "Je hebt helemaal niks aan zo'n scooter. Iedereen herkent hem en er zit een gele bak achterop", zegt de boze eigenaar. "Echt, hoe kun je zo dom zijn?"



Op de fiets

Voordat de man de scooter jat, fietst hij eerst een keer rustig voorbij. Hij kijkt nog even in de zaak naar binnen en parkeert buiten het beeld van de camera zijn fiets. "We hebben ruim gezocht in de omgeving, maar geen scooter of fiets gevonden, helaas."



Woensdagmiddag doet de eigenaar aangifte van de diefstal. "Daarna kijken we verder. Je kunt een bezorgscooter in ieder geval niet allrisk verzekeren. Dus ja, we zien het wel", klinkt het bijna moedeloos.

"Ik hoop dat hij gepakt wordt."