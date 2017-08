Politie wil meer tips in zaak Savannah en hangt Poolse posters op

BUNSCHOTEN - De politie heeft in de omgeving van Bunschoten Poolse posters opgehangen om informatie te vragen over de moord op Savannah. Er wonen veel Polen in de buurt en de politie hoopt zo meer tips binnen te krijgen.

De politie is met name om zoek naar mensen die op 1 juni in park De Vinken waren tussen twee en vier uur ’s middags. De politie heeft sinds het begin van het onderzoek al een paar honderd tips gekregen. Volgens een politiewoordvoerder komt er nog steeds mondjesmaat informatie binnen. Maar meer tips zijn dus welkom.



Bossche verdachte

De 14-jarige Savannah uit Bunschoten werd op 1 juni als vermist opgegeven. Haar lichaam werd drie dagen later gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch is als verdachte aangehouden in de zaak.