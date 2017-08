Klappen op hoofd van politieagente Marieke veranderden haar leven

BREDA - Een paar klappen op haar hoofd veranderden het leven van politieagente Marieke. Ze werd een paar jaar geleden tijdens haar dienst mishandeld door twee mannen. Sindsdien leeft Marieke met hersenletsel en is ze arbeidsongeschikt. In haar blog blikt ze terug op die ene dag die haar leven veranderde. '22 mei 2015. De datum dat alles anders werd.'

Marieke werkte voor politieteam Markdal in Breda. Op 22 mei 2015 ging ze samen met collega’s op een ‘simpele’ melding af. De situatie liep echter verschrikkelijk uit de hand. Twee mannen sloegen Marieke in elkaar.



Gillen lukte niet

In haar blog beschrijft de agente gedetailleerd hoe ze na de mishandeling haar ogen niet meer kon openen. Ze wilde gillen, maar dat lukte niet. Haar hoofd deed verschrikkelijk veel pijn. Ze proefde bloed, voelde vocht in haar hoofd. Marieke had op dat moment geen idee wat er was gebeurd.

Door de mishandeling liep de agente hersenletsel op. Haar geheugen is een zeef. Met haar rechterarm heeft ze minder kracht dan voorheen. Licht is ineens heel fel. Hiervoor heeft Marieke een bril met donkere glazen. In drukke ruimtes draagt ze oordopjes omdat ze van veel geluid moe wordt.

Nooit meer sporten

Haar werk als politieagente kan Marieke niet meer uitvoeren. Ze is arbeidsongeschikt. Hobby’s en sporten moest ze vaarwel zeggen. Een sociaal leven onderhouden is moeilijk. Kracht haalt ze uit haar man Roel en zoontje Joep.

Sinds kort houdt Marieke een blog bij, waar ze haar verhaal kwijt kan. In de toekomst hoopt ze vrijwilligerswerk voor de politie te doen.