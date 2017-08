Is het Elvis in een politiepak? Wijkagenten hebben lol met gouden zonnebril

ROOSENDAAL - Sta niet gek te kijken als je vandaag in Roosendaal Elvis Presley in een politiepak tegen het lijf loopt. Nee, The King is niet uit de dood herrezen. Het zijn wijkagenten die deze ochtend blijkbaar wat tijd over hadden en graag wilden poseren met een gouden zonnebril op.

De Amerikaanse zanger overleed op 16 augustus 1977 en dat is vandaag dus veertig jaar geleden. Veel mensen staan daar op deze woensdag bij stil en dus ook de wijkagenten in Roosendaal. Met de hashtag TheKingIsAlive delen ze hun foto's op social media.



"Wij zijn allemaal fan geweest van Elvis", laat wijkagent Dion Voorheijen weten. "Natuurlijk zijn onze tweets altijd serieus, maar we willen laten zien dat wij ook stilstaan bij zijn veertigste sterfdag. En ja, het is met een knipoog."



Geen vetkuif

Heel erg treffend is de gelijkenis overigens niet. Bij vrijwel alle mannen ontbreekt de imponerende vetkuif van Elvis. Slechts een van de agenten komt nog aardig in de buurt, maar de rest zal toch echt een pruik moeten aanschaffen willen ze nog enigszins op The King lijken.



Kijk en oordeel vooral zelf: