Vrouw trapt niet op rem maar op gaspedaal en rijdt tegen huis in Deurne

DEURNE - Een vrouw is woensdagmorgen met haar auto tegen een huis op de Florence Nightingalestraat in Deurne gereden. De woning is flink beschadigd.

De vrouw wilde met de auto naar de huisarts, waar ze een afspraak had. Ze reed achteruit de oprit af en trapte vervolgens op het gaspedaal in plaats van de rem.

De auto reed de tuin in en kwam tegen een huis tot stilstand. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

Het huis waar de auto tegenaan botste, heeft binnen flinke schade. Een ander huis raakte ook beschadigd. De bewoners van beide woningen mogen voorlopig nog niet naar binnen. Eerst moeten de huizen worden geïnspecteerd.