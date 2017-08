Massale vissterfte in Steenbergen: 'Dit komt door xtc-dumpingen'

STEENBERGEN - In de wateren rond Steenbergen liggen honderden doden vissen. Het gaat om karpers en voorntjes. Volgens houtkunstenaar Peter de Koning doen de gemeente en het waterschap niets aan de vissterfte. De Koning denkt dat de vissterfte veroorzaakt wordt door de dumping van xtc-afval.

Overal op de Steenbergse Vliet drijven ze op het water. Dode vissen. Het stinkt er ook. Peter de Koning zag de dode vissen toen hij zijn hond uitliet. Hij zegt dat er over een afstand van tien kilometer honderden in het water drijven: "Ik hoop niet dat vissers hun visje uit Steenbergen opeten, want dat is levensgevaarlijk."



Xtc-dumping?

Het waterschap Brabantse Delta laat weten bezig te zijn met het verwijderen van de dode vissen. Wat de oorzaak is, is nog onbekend. De Koning denkt wel te weten wat de oorzaak is van de vissterfte: "Ik denk dat er xtc-afval is gedumpt in het water".



Hij wijst op een afgelegen plek waar je met een bestelbus tot aan de waterkant kan komen. "Criminelen kunnen in dit afgelegen gebied makkelijk hun gang gaan."