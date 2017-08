De beste veldrijders van Europa strijden om titel bij Autotron

ROSMALEN - Het Europees kampioenschap veldrijden wordt volgend jaar gehouden in Rosmalen. Het Autotron zal op 3 en 4 november het decor zijn voor de titelstrijd, maakte de organisatie woensdag bekend.

De organisatie van het EK is gegund aan de Grote Prijs van Brabant, een veldrit die dit jaar voor de vierde keer is. Het parcours van het EK in 2018 zal hetzelfde zijn als dat van de GP Brabant dit jaar.



De organisatie verwacht dat veel toppers zich daarom dit seizoen al komen voorbereiden in Rosmalen, zei voorzitter Mieke Geeraedts. De gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant dragen financieel bij aan de organisatie.



In 2015 was het EK veldrijden voor het laatst in Nederland. In Huijbergen werd Lars van der Haar toen Europees kampioen.