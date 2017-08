Een nieuwe NAC-PSV in aantocht, dit waren de mooiste duels in het verleden [VIDEO'S]

BREDA - Na twee jaar staat de Brabantse derby tussen NAC en PSV weer op het programma in de eredivisie. Komende zondag wordt er gespeeld in Breda. Normaal gesproken is de promovendus kansloos tegen de Eindhovense grootmacht, maar het verleden bewijst wel anders. Meer dan eens wist NAC in eigen huis van PSV te winnen.

In Breda speelden de teams 74 keer in competitieverband tegen elkaar. Daarvan wist NAC 24 wedstrijden te winnen, PSV 33 en 17 keer eindigde de burenruzie in een gelijkspel.



2013

De laatste zege van NAC op PSV dateert van 10 november 2013. Jürgen Locadia zette de Eindhovenaren in de eerste helft op voorsprong, na de pauze maakte Kees Kwakman achtereenvolgens de 1-1 en de 2-1. PSV verloor in Breda en dat zorgde voor veel chagrijnige gezichten aan Eindhovense kant. Sterker nog: de fans waren wel klaar met trainer Phillip Cocu.



Het jaar ervoor ging het ook al mis voor PSV in West-Brabant. NAC won op 11 maart 2012 met 3-1 van PSV. Georginio Wijnaldum bracht de bezoekers op voorsprong, Santi Kolk (tweemaal) en Anthony Lurling waren trefzeker voor de Bredanaars.In het voorjaar van 2006 won PSV met 6-2 in Breda. Phillip Cocu maakte in die wedstrijd een wereldgoal. Als wij de trainer van PSV zouden zijn, lieten we deze beelden komende week een paar keer zien aan de huidige Eindhovense selectie. Hier moeten zijn jongens toch van onder de indruk zijn.In 1996 ontsnapte PSV aan een nederlaag in Breda. Boudewijn Zenden bracht de bezoekers op voorsprong, maar al snel hadden Zlatko Arambasic en Ruud Brood de thuisploeg op een voorsprong gezet. Gilles De Bilde redde een Eindhovens punt.We vonden op YouTube heerlijke beelden uit 1983. PSV had in maart van dat jaar geen enkele moeite met NAC. Met 5-1 werd gewonnen. Jurrie Koolhof (twee keer), Rob Landsbergen, Ernie Brandts en Piet Wildschut scoorden voor de ploeg uit Eindhoven.Komende zondag is dus de volgende NAC-PSV. We sluiten af met nog wat opvallende feitjes. De laatste ontmoeting, op 3 februari 2015, werd met 2-0 door PSV gewonnen. Jetro Willems kreeg in dat duel na 29 seconden al een rode kaart. NAC bleef van 2007 tot en met 2012 in eigen huis ongeslagen tegen PSV. De eerste keer dat de ploegen elkaar troffen in Breda was in 1921. NAC won, als de geschiedenisboeken kloppen, met 3-1.