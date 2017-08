Honderden strobalen neergelegd als extra veiligheidsmaatregel bij Beneluxflat in Roosendaal

350 strobalen worden neergelegd bij de Beneluxflat in Roosendaal

ROOSENDAAL - Wooncorporatie AlleeWonen heeft 350 strobalen klaar staan om rond de Beneluxflat in Roosendaal te leggen. Een deel van de balen komt op het dak van het winkelcentrum te liggen om de dakbedekking te beschermen. Een ander deel van de strobalen ligt achter hekken aan de voorkant van de flat.

De eerste strobalen zijn woensdagmiddag met behulp van een kraan op het dak van winkelcentrum De Roselaar gelegd. Mocht er opnieuw een zijpaneel van één van de balkons loskomen, dan vallen ze dus op de strobalen en niet op de dakbedekking.



AlleeWonen en de gemeente Roosendaal maakten dinsdag een pakket aan veiligheidsmaatregelen bekend Naast de strobalen komt er in entree van de flat een houten tunnelconstructie. Dit is een voorzorgsmaatregel omdat de toegangspui van het gebouw van glas is.Afgelopen zondag kwam er een zijpaneel van een balkon van de Beneluxflat naar beneden . Er raakte niemand gewond en de schade viel ook mee. Na een eerste onderzoek bleek dat er sprake is van betonrot . Bewoners van de 88 appartementen mogen sinds zondag hun balkon voorlopig niet meer op