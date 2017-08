Het lukt Brabant maar moeilijk om natuurgebieden aan elkaar te knopen

DEN BOSCH - Het provinciebestuur heeft moeite om de natuurgebieden in Brabant aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een rapport dat dinsdag is gepubliceerd..

Brabant wil één groot natuurnetwerk. Grote delen bestaan al, zoals bijvoorbeeld de Biesbosch in het westen en de Maashorst in het oosten van de provincie. Het provinciebestuur wil al die natuurgebieden aan elkaar knopen. Als dat lukt zullen er ook meer verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit) in die natuurgebieden gaan leven, zo is de verwachting.

Meer dieren en planten

De biodiversiteit is in Nederland stabiel, behalve in Brabant, daar neemt hij af. Allerlei maatregelen die worden genomen om bijvoorbeeld stikstofuitstoot in natuurgebieden te voorkomen helpen lokaal wel om meer dieren en planten te krijgen, maar Brabantbreed biedt dat onvoldoende soelaas, schrijft het provinciebestuur. Daarom is het extra belangrijk dat het Natuurnetwerk Brabant er komt.





Maar het tempo waarin dat Natuurnetwerk Brabant wordt gerealiseerd is te laag. Het doel was om in 2027 22.000 hectare natuurgebied te hebben. Daarvoor moet nog 8000 hectare worden aangekocht en er moet ook nog 11.000 hectare (agrarische) grond worden veranderd in natuurgebied. Als het in dit tempo door gaat lukt dat niet en loopt het plan van een ecologische verbindingszone door de provincie gevaar.



Te weinig grond

Er zijn volgens het provinciebestuur meerdere oorzaken waarom het maken van een natuurnetwerk niet snel genoeg gaat. De belangrijkste is dat er te weinig grond te koop is tussen de bestaande natuurgebieden. De provincie heeft zelf te weinig grond die zij kan ruilen.



De vijf grote Brabantse steden Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond hebben al een hand toegestoken. De B5 presenteerden vorig jaar een plan om nieuwe natuur te ontwikkelen ter grootte van 1000 voetbalvelden. Het provinciebestuur besloot toen de regels versoepelen. Alle grondeigenaren die hun grond willen omzetten naar natuurgebied kunnen gemakkelijker subsidie krijgen.



Bedrijfsleven wil niet

In de evaluatie schrijft het provinciebestuur dan ook dat “het verbinden van natuur met de samenleving” zijn vruchten begint af te werpen. De provincie had gehoopt dat ook het bedrijfsleven bereid zou zijn te investeren in het Natuurnetwerk, maar die hoop bleek ijdel. Bedrijven willen wel investeren in groen op bedrijfsterreinen maar daar blijft het bij.



Het provinciebestuur realiseert zich dat er financiële en bestuurlijke maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat het Natuurnetwerk Brabant een fiasco wordt. In november worden maatregelen aangekondigd.