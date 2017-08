Wesley ging al 200 keer in Symbolica: 'Het mooiste is alleen in het karretje zitten' [VIDEO]

KAATSHEUVEL - Symbolica, de nieuwste attractie van de Efteling, is nu 47 dagen open. De 16-jarige Wesley Vervloet uit Roosendaal is een enorme fan van de darkride attractie. Woendag maakte hij voor de tweehonderdste keer een ritje door het Paleis der Fantasie.

Wesley staat vooraan als de attractie open gaat. Hij stapt vandaag dus voor de tweehonderdste keer in de nieuwe attractie. ''Ik kan er geen genoeg van krijgen. Overal zijn zo’n verschrikkelijke mooie details. Het valt gewoon niet in één rit te zien, je moet er heel vaak ingaan om alles tot in de details te kunnen zien.''

Liefst alleen

Een ritje met Wesley is dan ook een bijzondere. Hij weet exact wat er gaat gebeuren en waar je moet kijken. De 16-jarige fan ziet dan ook echt elk detail: van de figuren op de grond tot een ‘geheim’ muziekje in het karretje. Maar eigenlijk heeft Vervloet liever geen andere mensen in zijn karretje. ''Heel af en toe ga ik met mijn ouders of met mijn vriendin naar de Efteling. Maar meestal ga ik alleen, met het openbaar vervoer. Want alleen in een karretje is toch leuker. Dan kun je je volledig focussen op wat er om je heen gebeurt.''

Ultieme doel

Vanaf kinds af aan is Wesley al fan van de Efteling. ''We gingen vroeger twee tot drie keer per jaar naar het park. Nu heb ik een abonnement en ben ik niet weg te slaan hier. Voorheen was de Fata Morgana mijn favoriet, maar die is duidelijk van de troon gestoten'', vertelt hij met twinkelingen in zijn ogen.

''Tot zaterdag!'', zegt Wesley als hij inmiddels voor de 205e keer Symbolica verlaat. Want zaterdag is hij weer in het pretpark te vinden om zijn ultieme doel te halen: voor volgende zomer vijfhonderd keer in zijn favoriete attractie zijn geweest.



Tientallen uren

Wesley ging op de dag dat de attractie voor het eerst open ging, al zes keer in de attractie. Met heel wat uurtjes in de wachtrij tot gevolg. In totaal heeft hij zeker vijftig uur in de rij gestaan voor Symbolica. "Maar daar wil ik liever niet over nadenken", zegt hij.