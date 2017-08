Er zijn te veel campings en dat zorgt voor problemen: 'Nieuw Fort Oranje zien te voorkomen'

OISTERWIJK - Er wonen meer arbeidsmigranten dan toegestaan, stacaravans zijn permanent bewoond en er wordt niet bijgehouden wie er verblijft. Het lijkt misschien een greep uit de misstanden bij camping Fort Oranje in Rijsbergen, maar het gaat om camping De Maashorst in Schaijk. De gemeente grijpt daar nu in.

En het is niet de enige camping in Brabant waar zaken niet volgens het boekje gebeuren. Steeds meer gemeenten onderwerpen campings aan uitgebreide inspecties op zoek naar sociale problematiek of ondermijnende activiteiten. Ook de douane, Belastingdienst en politie zijn daarbij betrokken.



Problemen

Volgens de GGD West-Brabant zijn er zeker vier à vijf campings en parken in de provincie met een soortgelijke problematiek als op Fort Oranje, zij het veel minder schrijnend. Brancheorganisatie Recron bevestigt dat. "We moeten voorkomen dat het er meer worden", zegt Arthur van Disseldorp, regiomanager van Recron.

Dat de problemen kunnen ontstaan, heeft volgens Van Disseldorp onder meer te maken met het overschot aan campings - Brabant telt er ongeveer tweehonderd. De markt is verzadigd volgens hem. "Als je als camping niet meer genoeg gasten krijgt, ga je je richten op een nieuwe doelgroep zoals arbeidsmigranten of asielzoekers. Zo kun je als ondernemer op korte termijn toch je geld verdienen."

Bovendien is zo’n camping in trek: het is vaak goedkoop om er te wonen.

Inspecties

Door de inspecties uit te voeren, proberen gemeenten een goed beeld te krijgen van wat er op de campings speelt. Zo deed Landerd dat een jaar geleden bij De Maashorst. Andere campings en parken kunnen in die gemeente ook nog bezoek verwachten. Vorig jaar was er in Schijndel een grote inspectie op De Molenheide waarbij ook werd geconstateerd dat sommige bewoners er permanent verblijven.



De afgelopen twee jaar is de gemeente Oisterwijk al bij acht van de zeventien campings komen kijken. De vondst tot nu toe: vermoedens van permanente bewoning, vestiging van arbeidsmigranten, caravans en huisjes staan te dicht op elkaar. En op twee parken werd tijdens de controle iemand aangetroffen die nog een celstraf moest uitzitten.



Welke campings precies met welke problemen kampen, wil de gemeente niet zeggen. Maar ze zijn er op tijd bij, zegt burgemeester Hans Janssen. "Op andere parken zien we wat er gebeurt als je niet ingrijpt. Zoals bij Fort Oranje: dat is één groot drama. Ik vind ook dat we provinciebreed moeten kijken wat we hieraan kunnen doen om deze ontwikkeling te keren."



Meer campings

Het ziet er niet naar uit dat de problemen vanzelf zullen verdwijnen. Hans Verheijden, lector vrijetijdseconomie van de toerismeopleiding NHTV Breda, verwacht dat in de toekomst eerder meer campings zich gaan richten op andere doelgroepen dan vakantiegangers, dan minder. "De vraag naar campingvakanties neemt af."

Of het uitvoeren van inspecties dan alleen voldoende is om mogelijke misstanden te beteugelen, is de vraag. Paul Depla, burgemeester van Breda, pleitte al voor een nieuwe wet die gemeenten ook mogelijkheden geeft om campings te sluiten als er forse tekortkomingen worden geconstateerd.



Burgemeester Janssen van Oisterwijk vindt dat helemaal niet nodig. "We hebben genoeg instrumenten in handen, maar we hebben ze heel lang niet gebruikt. Dus ik zou willen zeggen, ook tegen Paul Depla, pak de dingen aan. Dat is veel belangrijker dan dat je gaat lobbyen in Den Haag voor wéér een nieuwe wet. We hebben al zoveel regels."



De eigenaar van De Maashorst wil niet op de uitkomsten van de inspectie reageren.

