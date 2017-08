Hoe gaan onze jongens het doen in de Vuelta?

EINDHOVEN - De derde en laatste grote wielerronde van het jaar gaat komend weekeinde van start, de Ronde van Spanje. Er doen vier Brabantse renners mee aan deze loodzware koers.

Met Steven Kruijswijk staat een outsider voor de eindzege aan het vertrek. De inwoner van Nuenen is de kopman van LottoNL-Jumbo. Hij heeft zijn zinnen gezet op het rijden van een goed klassement. Eerder dit jaar was dat, tijdens de Ronde van Italië, ook het plan. Maar een succes werd zijn deelname aan de Giro niet. Geen moment kon de rossige Brabander zich mengen in de strijd om de ereplaatsen.



In het laatste weekeinde van de Giro gaf Kruijswijk met maagklachten op. Hij stond op dat moment op de tiende plaats in het algemeen klassement. Dat is helemaal geen slechte klassering, maar de verwachtingen waren veel hoger gespannen. Hij gaat in Spanje ook van start om zo hoog mogelijk te eindigen. Op voorhand is Kruijswijk zeker niet de grote favoriet voor de eindzege, maar een plek bij de beste tien moet er voor hem (op papier) zeker inzitten.



De zeer ervaren Stef Clement is een van de belangrijkste knechten van Kruijswijk in de Vuelta. De wielrenner uit Made heeft ervaring met het rijden van grote wedstrijden en is niet snel van zijn stuk te brengen. Mocht Kruijswijk een tegenvallende Ronde van Spanje rijden, kan Clement voor zijn eigen kansen gaan.



Al een paar keer mocht Clement dromen van een dagsucces in een grote ronde, maar het kwam er nog niet van. De kwaliteiten heeft de Madenaar zeker om een keer een etappe te winnen. Voor wie meespeelt in een wielertoto, het kan geen kwaad om de naam van Clement er als outsider bij te zetten.



De rol van de derde Brabantse renner, Koen de Kort, is duidelijk. Hij gaat als knecht van Alberto Contador met Trek – Segafredo mee naar Spanje. De Kort moet ervoor zorgen dat de Spanjaard zich lekker voelt tijdens de vlakke ritten en dat het hem daarin aan niets ontbreekt. Contador hoopt een goed klassement te rijden. Het is de laatste grote wedstrijd waar dit wielericoon aan deelneemt.



Het ligt niet voor de hand dat De Kort veel in de aanval zal gaan en zich met het winnen van ritten bezig kan houden. Je weet het natuurlijk nooit, maar de Liempdenaar heeft het vermoedelijk druk genoeg in zijn rol als waterdrager.



Sam Oomen rijdt voor de eerste keer in zijn loopbaan een grote ronde. De 22-jarige Tilburger wordt door wielervolgers als een zeer groot klimtalent omschreven. Team Sunweb neemt hem mee naar Spanje om Wilco Kelderman en Warren Barguil te ondersteunen in de bergen.



Het zou mooi zijn als Oomen voor zijn eigen kansen mag gaan in de Vuelta. Waarschijnlijker is een rol in de marge. Het komt namelijk zelden voor dat een debutant gelijk zijn stempel kan drukken in een grote ronde. Hopelijk is de Tilburger een uitzondering.



De Vuelta start zaterdag met een ploegentijdrit.