Zundert komt met eigen documentaire over Fort Oranje

ZUNDERT - Er komt een nieuwe documentaire over camping Fort Oranje. Nadat SBS6 vorig jaar een veelbesproken docusoap maakte over de camping zijn nu de gemeente Zundert en de veiligheidsregio opdrachtgever voor een film.

Zundert is niet blij met het ‘eenzijdige beeld’ dat is geschetst in de documentaireserie op de commerciële zender. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente daarom heeft geweigerd om mee te werken aan een vervolgserie. Ook zouden de campingbewoners die meewerkten aan de tv-uitzendingen de impact hebben onderschat.



Voorbeeld

In de nieuwe film wordt de ontruiming van de camping vastgelegd. De beelden moeten als voorbeeld dienen voor andere gemeenten die in de toekomst met vergelijkbare situaties te maken krijgen. Vooralsnog is de documentaire niet voor het grote publiek.



De film wordt gemaakt door oud NOS-correspondent Margriet Brandsma. Zij maakte eerder in opdracht van de gemeente Moerdijk een film over Moerdijk dat dreigde te verdwijnen als gevolg van oprukkende industrie.



Sluiting

De gemeente nam het beheer van de camping in juni over nadat eigenaar Cees Engel sluiting aankondigde. De camping moet weg omdat er veel criminaliteit is, veel van de bewoners in een erbarmelijke situatie verkeren en de honderden caravans in slechte staat zijn.