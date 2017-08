Buurt loopt uit voor politie-inval, bewoner blijkt verward

EINDHOVEN - Een politie-inval op de Frederiklaan in Eindhoven trekt woensdagmiddag veel bekijks onder buurtbewoners. De politie gebruikt mogelijk explosieven om de deur van een woning in de straat te forceren, met veel toeschouwers tot gevolg.

De politie laat weten dat de bewoner een verwarde, aggressieve manĀ is. Hij zou zichzelf iets aan willen doen.



Arrestatieteam

Er is politie, een arrestatieteam en een politiehond aanwezig bij de woning. De straat is door de politie afgezet met lint.