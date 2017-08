Bijzondere truck na 60 jaar opgeknapt: 'Ik heb er nachten van wakker gelegen'

TILBURG - De zoektocht duurde zeven jaar en de reparatie nam duizenden uren in beslag. Nu is hij zo goed als klaar. In Tilburg wordt een Bedford Truck uit 1956 in ere hersteld.

Bedford was tussen 1930 en 1986 een Britse bedrijfswagenfabrikant. In de jaren ’60 kocht bierbrouwerij de Roos in Hilvarenbeek een Bedford, om drank mee te vervoeren. Inmiddels is de brouwerij een museum geworden. “Het is een stukje nostalgie dat we weer terug willen hebben voor het museum”, zo verklaart initiatiefnemer Jan Munnik (76) de aankoop.

“Ik heb er nachten van wakker gelegen. Ik twijfel nog steeds wel eens of het allemaal lukt”, vervolgt Munnik. Drie jaar geleden kocht hij de vrachtwagen. Samen met een groep vrijwilligers werkt hij al jaren aan het herstel.

Roest

De vrachtwagen was in zeer slechte staat. “Het waren allemaal losse onderdelen. Alles was verroest en bruin”, vertelt de 65-jarige Ton van Helvoirt, die meehelpt met de reparatie. "Hij was klaar voor de schroot."



Het zoeken naar onderdelen was ‘echt vreselijk’. In Nederland zijn geen onderdelen meer te verkrijgen. “Het was een lange zoektocht. We hebben onderdelen uit Engeland laten komen", vertelt Ad van Baal. Hij is druk bezig met het afstellen van de motor. "We hebben zelfs delen van een oude brandweerauto moeten gebruiken.”In september moet de truck af zijn. De Roos wil dan op festivals gaan staan met een zelfgebrouwen Bedford-biertje. Dat worden lange ritjes, want het vrachtwagentje kan maximaal vijftig kilometer per uur. Munnik: “Je moet ook nog eens heel vaak tanken. Het is echt een auto om te onthaasten.”