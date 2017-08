WAALWIJK - "Het is weer leuk om naar RKC Waalwijk te gaan, dat was een tijdje niet zo." Het zijn de eerlijke woorden van Ruben van Beijnen, voetbalcommentator bij Langstraat FM. Hij volgt de Waalwijkers al een paar jaar op de voet. Ook komend seizoen zit hij als verslaggever op de tribune.

"Vorig seizoen voelde als een wederopstanding." RKC eindigde op plek tien in de Jupiler League, na twee seizoenen op rij in de kelder van de Jupiler League te hebben gespeeld. "Ik hoop dat RKC komend seizoen weer tiende wordt en dat we af en toe leuke wedstrijden te zien krijgen", zegt Van Beijnen.



Voor RKC begint vrijdag aan de Jupiler League met een thuisduel tegen FC Emmen. "Er zijn heel veel spelers vertrokken uit Waalwijk", meldt de RKC-watcher. "In de voorhoede is de spoeling heel dun. Het zou met niets verbazen als straks blijkt dat de ploeg het moeilijk krijgt met het maken van doelpunten."



Van Beijnen voorspelt dus dat RKC ook dit seizoen op plek tien eindigt. "RKC heeft de doelstelling opnieuw de play-offs te halen. Dat lukte vorig jaar, maar het zal niet makkelijk zijn om dat weer te flikken. De Jupiler League heeft met NEC, Go Ahead Eagles, De Graafschap, SC Cambuur en Jong Ajax en Jong PSV een paar ijzersterkte teams."



Geen wonderen

Van RKC hoeven komend seizoen dus geen wonderen te worden verwacht, als we op de woorden van Van Beijnen afgaan. "Iedereen in Waalwijk is ook heel realistisch. RKC is geen eredivisieclub meer. De mensen zijn al heel blij dat de club nog in het betaald voetbal speelt."



Eerder deze week spraken we ook met de clubwatchers van FC Eindhoven en FC Oss. In aanloop naar de start van de Jupiler League, komende vrijdag, komt dagelijks een andere Brabantse club aan bod.