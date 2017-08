'De eredivisieclubs zoeken het maar uit', Henrico Drost is steunpilaar bij RKC

WAALWIJK - Henrico Drost is komend seizoen in de Jupiler League één van de sterkhouders bij RKC Waalwijk. De centrale verdediger moet er mede voor zorgen dat het aantal tegengoals drastisch wordt verminderd. Met zijn dertig jaar hoort hij bij een groep routiniers die in de eredivisie niet snel meer aan de bak komen.

Henrico Drost komt stralend van het trainingsveld af. Het plezier in het voetbal is nog altijd volop aanwezig bij de 30-jarige routinier. Hij is ook altijd een 'goede' voor de groep en de sfeer.



"Sta je daar lekker in het zonnetje? Word je moe van, niet?", is de speelse en ontwapende opening van de centrale verdediger naar de verslaggever.



Pijlers

Bij Henrico is het altijd feest, zo lijkt het. Altijd in voor een dolletje. Maar bij RKC wordt door zijn ervaring nu ook ietsje meer van hem verwacht. Hij is één van de pijlers van het elftal.



"Hij is betrouwbaar en doet geen gekke dingen", zegt RKC-coach Peter van den Berg over de speler Drost. "Hij bewaart de rust in de ploeg en bepaalt wanneer we pressie spelen of inzakken. Het is een speler die voor mij als trainer belangrijk is."



Leider?

Maar bij RKC weten ze ook dat Drost geen echte 'patron' is. "Ik moet verdedigend mijn mannetje staan en ook wat extra's brengen", zegt Drost zelf over zijn rol bij RKC. "Maar ik ben geen typische leider die alles bij elkaar schreeuwt en gek doet. Ik heb daar mijn eigen manier voor. Als er iets gezegd moet worden, zal ik dat doen."



"Jan Lammers (die overkwam van De Graafschap, red.) is misschien meer een leider van nature. Ik moet geen rol gaan aannemen die me niet past."



Investeren in defensie

Met de terugkeer van Drost geeft de club gehoor aan de wensen van trainer Peter van den Berg en de fans. Investeren in de verdediging had prioriteit, want de defensie was vorig seizoen vaak zo lek als een mandje.



"Ja, samen met Jan Lammers en Paul Quasten moeten we dat verbeteren. Ik heb het vorig seizoen in de gaten gehouden en dan zag je soms onmogelijke uitslagen."



"Maar ik denk dat we nu de goede kant op gaan, we spelen ook een ander systeem. Al hadden we in de laatste oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht een off-day."



Routiniers

Drost hoort in de jupiler League met zijn 30 jaar bij de groep routiniers. Spelers met veel ervaring die in de eredivisie niet (meer) aan de bak komen. Clubs als bijvoorbeeld NAC, Willem II en zelfs Ajax laten spelers 'op leeftijd' links liggen.



"Dat speelt al twee of drie jaar", zegt Drost hierover. "Clubs nemen steeds jongere spelers. Dat is financieel misschien beter omdat je die door kan verkopen. Maar bijvoorbeeld een speler als Breuer bij Sparta heeft zijn waarde en misschien hebben andere clubs dat ook wel nodig."



'Niet frustrerend'

"Dat is niet frustrerend, maar het slaat soms nergens op. Je ziet vreemdelingenlegioenen voorbij komen en die brengen het dan vaak niet. Maar de clubs moeten dat zelf maar uitzoeken."



En zorgeloos fluitend zoekt Henrico Drost vervolgens de kleedkamer op. Hij begint vrijdag met RKC Waalwijk de competitie in eigen huis tegen FC Emmen.