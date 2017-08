Lichaam gevonden in Zuid-Willemsvaart in Helmond

HELMOND - In de Zuid-Willemsvaart bij Helmond is woensdagavond een stoffelijk overschot gevonden. Het lichaam lag ter hoogte van het Piet van Bokhovenpad in het water.

Een voorbijganger heeft het lichaam gevonden en de politie gebeld.



De identiteit van de overledene is nog niet bekend. De Forensische Recherche doet sporenonderzoek. Volgens de politie kan dat onderzoek nog wel even duren.