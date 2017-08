Vervijfvoudiging van meidenteams, "vrouwen voetballen net zo goed als mannen"

ULVENHOUT - Het gaat goed met het meidenvoetbal in Ulvenhout. In een seizoen tijd ging bij UVV'40 het aantal teams van één naar vijf. Met speciale voetbalclinics proberen ze meisjes het veld op te trekken, met succes!

Maar ook vóór de zomervakantie waren ze er bij UVV'40 al druk mee bezig. "We zagen al wel aankomen dat er door het EK damesvoetbal meer aandacht zou komen, maar als je dan pas begint met teams te organiseren ben je te laat", legt hoofd vrouwenvoetbal Henk Schuiling uit. "Bovendien zijn wij een familie club, wel jong en oud, maar geen meiden? Dat is raar."





Tijdens de speciale voetbalclinic voor meiden wordt op woensdagavond door zo'n tien meiden getraind. "Er zijn er nog veel op vakantie, dus bij de volgende clinics verwachten we er meer", zegt Schuilings. Maar de tien díe er zijn, zijn wel reuze fanatiek. De 7-jarige Neeltje laat trots haar trucjes zijn. "Ik word later net zo goed als Ronaldo", zegt ze met een rood hoofd van het harde trainen.Ook de 12-jarige Karlijn is fanatiek aan het trainen. Ze speelt een wedstrijdje, twee tegen twee. "Ik wilde al heel lang op voetbal en ik trainde altijd al met mijn broers", zegt ze. Op de vraag of Nederlandse voetbalvrouwen de weg vrij hebben gemaakt voor meiden die willen voetballen antwoord ze; "Jazeker. Vrouwen kunnen net zo goed voetballen als mannen.”UVV'40 in Ulvenhout staat er niet alleen voor in hun strijd voor meer vrouwen op het voetbal veld. "We hebben zelfs een meidenacademie opgericht met GroenWit en WDS’19 in Breda om talenten op te sporen en ze te begeleiden”, zegt Schuiling. Volgens hem gaat er dan ook zeker iemand uit Breda het Nationale elftal halen. “En ook iemand uit Ulvenhout, daar ben ik vol van overtuigd.”