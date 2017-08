Man die zwaargewond raakte bij ongeluk voetbalclub HVCH is overleden

HEESCH - De man die afgelopen dinsdag zwaargewond raakte bij een ongeluk bij voetbalclub HVCH, is woensdagavond aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de voetbalvereniging weten via hun site.

De man raakte gewond tijdens werkzaamheden bij de club. Hij viel van het gebouw af. Hij was als zzp-er betrokken bij de nieuwbouw van het clubgebouw.



De man was nauw betrokken bij de voetbalclub. Volgens de club was hij de 'zeer gedreven spil' in de werkzaamheden van de club. Ook was hij ouder van twee jeugdleden. In een verklaring laat HVCH weten verslagen te zijn.



Wedstrijd afgelast

De geplande wedstrijd van HVCH 1 van aankomende zaterdag is afgelast.