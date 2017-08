Fresku's typetjes Gino Pietermaai en Willy Keurig maken tv-debuut

EINDHOVEN - De Eindhovense rapper Fresku en vriend en producer Teemong hebben woensdagavond vrij spel gehad in het tv-programma De Fresku Teemong Show op NPO3. Een half uur lang kregen kijkers bizarre sketches te zien, zoals we die al jaren van Fresku kennen van zijn typetjes Gino Pietermaai en Willy Keurig op YouTube.

Het programma is een onderdeel van 3LAB. In 3LAB krijgen de publieke omroepen de kans om nieuwe televisieprogramma's te testen. De show was dus voorlopig eenmalig.

Duidelijke mening

Fresku liet woensdagavond zien hoe hij écht denkt over de vluchtelingen, de graaicultuur, Zwarte Piet en andere onderwerpen waar de Eindhovenaar een duidelijke mening over heeft.



Zo zien we de rapper als Willy Keurig optreden tegen ‘gelukszoekers’ en als Gino Pietermaai in een soort parodie op een aflevering van Jambers.

De show is online terug te kijken. Of De Fresku Teemong Show vaker uitgezonden gaat worden, is nog niet bekend.