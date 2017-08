Naam Chickfriend al in november genoemd in tip aan NVWA, bevestigt minister Schippers

DEN HAAG / MILL - Het bedrijf Chickfriend werd vorig jaar november al expliciet genoemd in een tip aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het gebruik van het giftige fipronil in de pluimveesector. Dit bevestigt minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De NVWA heeft toen geen actie ondernomen. Dit gebeurde pas deze zomer toen vanuit België werd gemeld dat het bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen. Opnieuw werd het bedrijf Chickfriend genoemd.

Vorige week beweerde Nick Hermens uit Mill, één van de verdachten in het onderzoek naar fipronil, de bewuste tipgever te zijn.



Chickfriend wordt als boosdoener gezien in de affaire rondom het toedienen van het middel fipronil bij de bestrijding van bloedluis onder kippen. Door deze zaak is de Nederlandse pluimveesector al weken in rep en roer.



Het kabinet hoopt het onderzoek naar de besmetting van eieren met het giftige fipronil voor het einde van dit jaar af te ronden.



Enorm druk bij Rendac en Biomassacentrale

De minister gaat in haar antwoorden ook in op de verwerking van dode kippen en fipronil-eieren bij Rendac in Son. En op de verwerking van besmette mest bij de Biomassacentrale in Moerdijk. Beide bedrijven hebben volgens haar aangegeven de stroom kippen, eieren en mest niet aan te kunnen.



Er wordt volgens de minister met het bedrijfsleven gezocht naar een oplossing. In totaal zijn tot 15 augustus volgens de minister 1,5 miljoen kippen geruimd. Het gaat dan om kippen van in totaal 47 pluimveebedrijven.