Man laat kinderen zijn geslachtsdeel zien in Oosterhout

OOSTERHOUT - De politie in Oosterhout is op zoek naar een potloodventer op een witte mountainbike. Op Facebook plaatste de politie het signalement van de man. Volgens betrokkenen gaat het om een potloodventer. "Hij liet zijn piemel zien aan twee meisjes", schrijft een moeder van één van de slachtoffertjes.

Het gebeurde dinsdag op de Effentweg in Oosterhout ter Hoogte van tennisvereniging Strijdo. Volgens de geschrokken en boze moeder vroeg hij in eerste instantie de weg aan de meiden.



'Mooie piemel heb ik'

"Deze man vond het nodig om aan mijn dochter en vriendin de weg te vragen naar de stad. Vervolgens kwam er achteraan: Mooie piemel heb ik. Waarop hij hem liet zien.



De man heeft al meerdere slachtoffers gemaakt in Oosterhout. Een andere moeder beschrijft hoe haar zoontje werd benaderd door de man. "Twee weken geleden is bijna hetzelfde gebeurd. Hij heeft gevraagd aan mijn zoontje of hij zijn piemel mocht zien en of hij die van hem wou zien." Dat gebeurde bij het viaduct bij de Hoofstseweg.Volgens de politie gaat het om een blanke man van ongeveer 1.80meter lang. Hij is tussen de dertig en veertig jaar oud, heeft zwart haar en een kort stoppelbaardje. Hij fietst rond op een witte mountainbike.Het is niet bekend hoe oud de slachtoffers zijn.