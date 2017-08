Hoe Brabant in al zijn schoonheid aan de nieuwe dag begint

BUDEL/OIRSCHOT - Het is alweer half augustus. De laatste weken werden we geplaagd door regen. Het is een slechte zomer, zeiden de mensen die vergeten waren dat we in de maanden daarvoor hitterecords braken.

Half augustus is de warmste periode voorbij, maar het kan ook het begin zijn van een prachtige nazomer.



Mensen die vaak vroeg buiten zijn, zien dat het licht zachter wordt. De zon staat wat later op en moet zich nu af en toe door mist dringen.



Liefhebbers van zonsopkomsten hoeven niet meer midden in de nacht hun bed uit. Zo tussen zes en half zeven is een mooie tijd om Brabant in al zijn schoonheid aan een nieuwe dag te zien beginnen.