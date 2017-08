Alzheimerpatiënten leven op in Van Abbemuseum

EINDHOVEN - Museumbezoek doet mensen met dementie goed. Ze worden er blijer van. Ook leidt museumbezoek tot een beter contact met familie en vrienden. Dat blijkt uit onderzoek van het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam naar het programma ‘Onvergetelijk’. Dat is een initiatief van onder meer het Van Abbemuseum in Eindhoven.

In 2013 begonnen het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam met de speciale rondleidingen voor mensen met dementie. Inmiddels doen twaalf musea in Nederland mee aan het programma ‘Onvergetelijk’.



Volgens de Amsterdamse onderzoekers is het af en toe verbluffend te zien dat alzheimerpatiënten tijdens een bezoek aan een museum ineens beginnen te praten, terwijl ze thuis weinig zeggen. Ook roepen kunstwerken door bepaalde associaties herinneringen op.

Voorbeeld MoMA

Het idee voor de rondleidingen komt uit Amerika. Het MoMa (Museum of Modern Art) in New York nam daar het initiatief. Daar is het al jaren een succes.