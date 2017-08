Achtbaantester Louis (52) heeft zijn droombaan: 'Het mag hard, hoog en snel'

OISTERWIJK - Voor velen zou het een droombaan zijn. En voor de 52-jarige Louis Baerts uit Oisterwijk is het dat ook. Hij is door Uitmetkorting.nl uitgekozen als achtbaantester. "Ik mag alle achtbanen testen van de zeven grootste pretparken in Nederland."

De website was op zoek naar vier achtbaantesters in verschillende categorieën. Baerts werd gekozen als tester in de categorie senioren. "Het is een kans uit duizenden. Zo zie ik het wel, ja."



Niet wild genoeg

Baerts heeft meer dan ruime ervaring met achtbanen. Al van kinds af aan is hij liefhebber van pretparken en kermissen. "Vroeger ging ik overal in, het kon me niet wild genoeg zijn."



Die liefde is niet verdwenen, maar wel wat veranderd. Verschillende keren over de kop, almaar draaiend om je as, dat hoeft hij niet meer. "Dat kan mijn evenwichtsorgaan minder goed aan. Maar het mag nog wel hard, hoog en snel."



LEES OOK: Vacature voor achtbaantester: zo ziet je werkdag eruit



Opletten

Als achtbaantester zal hij specifiek op een aantal punten letten. Of je wordt vermaakt in de wachtrijen bijvoorbeeld, het thrillgehalte en hoeveel loopings een achtbaan heeft. Na afloopt schrijft hij een verslag.



Behalve De Efteling zal hij ook Walibi Holland, Hellendoorn, Duinrell, Slagharen, Drievliet en Toverland bezoeken. Met de reviews wil men in beeld brengen wat in Nederland de leukste, beste en spannendste achtbanen zijn.