Kort geding tegen sluiting Uitvaarthuis Nuenen

NUENEN - Nuenen wil het Uitvaarthuis zo snel mogelijk sluiten, maar uitvaartondernemer Hans Raaijmakers probeert daar een stokje voor te steken. Raaijmakers spant op de valreep een kort geding aan tegen de gemeente om de voorgenomen sluiting eind augustus te voorkomen.

Raaijmakers ligt al tijden flink in de clinch met de gemeente. Die heeft onlangs het bestemmingsplan gewijzigd na goedkeuring van een meerderheid van de gemeenteraad. Gevolg: er mogen geen uitvaartondernemingen in het centrum meer komen.



Klachten

Die wijziging gebeurde na klachten van omwonenden van het Uitvaarthuis. Zij vonden het niet prettig dat in het pand naast hun huis dode mensen lagen opgebaard. Inmiddels zijn meerdere rechtszaken geweest en heeft de gemeenteraad besloten dat het Uitvaartcentrum moest verhuizen.



Wel wilde een meerderheid van de politiek het Uitvaarthuis aan het Aardappeleterssteegje tegemoetkomen met uitstel van de sluiting tot er een oplosing was gevonden. Burgemeester Maarten Houben zegde bij een gemeenteraadsvergadering in juli toe de eerder gemaakte afspraken over de sluiting op 27 augustus te heroverwegen.



Toch sluiting

Maar de gemeente houdt toch vast aan de sluiting eind augustus omdat er geen valse verwachtingen gewekt zouden zijn. Raaijmakers laat het er niet bij zitten. "We hebben zoveel steun gekregen", zegt hij, verwijzend naar de 4200 handtekeningen die zijn opgehaald. "We moeten kunnen blijven zitten."



Raaijmakers hoopt dat het kort geding volgende week voor de rechter komt en dat hij op de huidige locatie mag blijven tot de bodemprocedure bij de Raad van State dient. Wanneer de bodemprocedureprecies is, is nog onbekend.