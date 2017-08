Agenten richten wapen op jongen met nepwapen: 'Dit had anders kunnen aflopen'

DEN BOSCH - Twee agenten hebben vorige week in Den Bosch hun wapen gericht op een jongen die rondliep met, zoals later bleek, een nepwapen. De agenten trokken hun wapen en schreeuwden dat de jongen zijn handen moest laten zien. Uiteindelijk deed hij dit, maar had hij dit ook maar iets later gedaan dan was er op hem geschoten. Donderdag bracht de politie het verhaal als waarschuwing naar buiten.

De handen van de verdachte gingen na de eerste waarschuwing van de agenten om zijn handen te laten zien naar zijn zakken. Vervolgens waarschuwde een van de agenten nog een keer dat hij zijn handen moest laten zien. Anders zou er worden geschoten.

Hierop liet de jongen zijn handen wel zien. Uiteindelijk bleek de verdachte een plastic speelgoedwapen op zak te hebben.



'Nepwapen kan levensgevaarlijk zijn'

"Ook al lijkt een plastic pistool iets onschuldigs, dit kunnen wij van een afstand niet zien en daarom handelen wij altijd alsof het een echt vuurwapen is", schrijft de politie donderdag op Facebook.



In dit geval is het goed afgelopen, maar agenten hebben de jongen wel duidelijk gemaakt dat als hij maar iets later zijn handen had laten zien, er daadwerkelijk op hem geschoten zou zijn. "Het was dan anders afgelopen dan alleen deze waarschuwing", stelt de politie. "Een nepwapen kan levensgevaarlijk zijn."

Honderd procent zeker

In dit geval kreeg de politie een melding binnen van een voorbijganger die duidelijk zei dat hij er honderd procent zeker van was dat hij een vuurwapen had gezien. De jongen voldeed volledig aan het signalement dat was doorgegeven. Reden voor de agenten om over te gaan tot actie.