Trouwring gestolen op de camping, kersvers bruidspaar ontroostbaar

ETTEN-LEUR - Boos is ze niet meer, verdrietig wel. Karin de Visser (28) treurt om het verlies van de trouwring van haar man Dominique (31). De ring van het kersverse echtpaar uit Etten-Leur raakte vorige week zoek tijdens een vakantie op de camping in Appeltern. "Mijn man was even afgeleid en weg was de ring."

De ring werd op 10 augustus gestolen in één van de toiletgebouwen van de camping. "Dominique had net gedouched en wilde gel in zijn haar gaan doen. Dan doet hij zijn trouwring altijd af", vertelt Karin.



De ring legde hij op het plankje naast de spiegel in de openbare wasruimte. "Op een gegeven moment was hij even afgeleid door ons zoontje en verliet de ruimte." Toen Dominique terugkwam was de ring weg. "Eerst dacht hij nog dat hij hem zelf misschien ergens anders had opgeborgen", schetst zijn echtenote de situatie.



'Iemand moet hem hebben meegenomen'

"Toen hij zich eenmaal realiseerde dat iemand de ring mee moest hebben genomen was er niemand meer te zien. Heel de vakantie ging het goed, tot die dag", treurt Karin. "We hebben meteen de receptie gebeld, hebben briefjes opgehangen en rondgevraagd bij campinggasten. Zonder resultaat helaas."



De ring betekende heel veel voor het stel. Ze trouwden op 07-07-2017 en maakten de trouwringen bijna helemaal zelf. "We hebben ze zelf ontworpen en de mallen gemaakt uit wax. Alleen het gieten van het goud hebben we overgelaten aan de goudsmid", legt Karin uit.Behalve hun eigen ontwerp zitten er nog veel meer onbetaalbare herinneringen in de gouden ring. "Hij is gemaakt van oude sieraden. Erfstukken van Dominique en een vriendschapsring die we tien jaar geleden kochten."Daarom is de ring volgens Karin ook niet veel waard. "Ik denk dat de dief dat ook niet doorheeft. Het lijkt een grote gouden ring maar hij levert denk ik hooguit honderd euro op. Er zit geen stempel in die aangeeft om hoeveel karaat goud het gaat."Karin en Dominique hopen dat de eigenaar hun verhaal hoort en spijt krijgt. "We hebben ook aangifte gedaan. Als de ring dan opduikt bij een goudwisselkantoor of een pandjeshuis dan moeten ze daar in ieder geval checken of de ring als gestolen geregistreerd staat."Ondertussen blijft Karin hopen dat de dierbare ring ergens opduikt. Via Facebook werd ze al benaderd door iemand met paranormale gaven. "Die vertelde dat de ring in een gekleurde badtas zit en dat hij bij ons terugkomt. Ieder mag voor zich bepalen of hij daar in gelooft, je weet maar nooit."Ondertussen spaart het stel voor een nieuwe ring. "Het liefste willen we weer dezelfde ring maken."