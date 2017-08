'Wonderdokter' zegt Q-koorts te kunnen genezen, belangenorganisaties zijn sceptisch

EINDHOVEN - Q-koorts in zeven weken genezen. Alternatief genezer René Broekhuyse beweert dat te kunnen met zijn zelf uitgevonden middel Coxiel. Belangenorganisaties Q-support en Q-uestion lopen echter niet warm voor de beweringen van de omstreden Broekhuyse. Hij werd eerder uit het artsenregister geschrapt omdat hij actrice Sylvia Millecam weghield bij reguliere artsen, terwijl ze leed aan borstkanker.

Het Brabants Dagblad schrijft donderdag dat Broekhuyse Q-koorts ziet als een primaire bacterie die van mens tot mens overdraagbaar is. Hij waarschuwt bovendien voor een explosieve toename van het aantal patiënten. Zijn zelf uitgevonden middel Coxiel zou patiënten in zeven weken kunnen genezen.

De alternatieve genezer is voor de belangenorganisaties van Q-koortspatiënten een doorn in het oog. "Van begin af aan zijn er veel alternatieve genezers geweest die dachten de oplossing te hebben. Geen van allen kwamen ze met een werkend medicijn. Er zullen best patiënten zijn met positieve ervaringen, maar wij bevelen dit soort geneeswijzen niet aan", zegt Annemieke de Groot, voorzitter van Q-support.

Ei van Columbus

Bert Brunninkhuis, voorzitter van Q-uestion, is eveneens te spreken over de praktijken van Broekhuyse. “Hoe erg ik ook hoop dat er een oplossing komt voor patiënten, ik kan mij niet voorstellen dat deze man het ei van Columbus heeft uitgevonden. Als dat wel zo is, laat hem dan met bewijs komen.”



Brunninkhuis is bang dat de voormalig arts misbruik maakt van de situatie waar Q-koortspatiënten in zitten. “Er is geen medicijn voor Q-koorts. Patiënten zijn door de jaren heen soms in hele vervelende persoonlijke omstandigheden terecht gekomen. Ze denken misschien ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Als deze man daar op inspeelt, dan vertrouw ik er op dat instanties die hem daarop moeten controleren zullen ingrijpen."

Onderzoek

Volgens het Brabants Dagblad heeft Broekhuyse zich bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld om samen de strijd tegen Q-koorts aan te gaan met zijn middel Coxiel. Hij kreeg van het RIVM echter nul op het rekest.



De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overweegt zelfs om de brief toe te voegen aan het onderzoek dat al tegen de alternatieve genezer loopt.

De Groot volgt dat onderzoek met veel interesse. "Deze man geeft mensen in een uitzichtloze situatie de hoop op genezing. Als blijkt dat dit op onzin is gebaseerd, moeten wij als Q-support daar voor waarschuwen. Het wondermiddel is nog altijd niet gevonden en als dat wel zo is, zijn wij de eerste om dat te melden."



Brunninkhuis roept mensen op vooral hun eigen boeren verstand te raadplegen. "Mensen willen graag geloven dat er een oplossing is voor Q-koorts. Maak je gebruik van alternatieve geneeswijzen, doe dat dan altijd in overleg met een reguliere arts."